С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177046 владимирцев.

Во Владимирской области 8 ноября выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, по 1 - в Кольчугинском, Вязниковском, Меленковском и Собинском, по 2 - в Александровском и Камешковском, а также 6 - в Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177046 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49176 заболевших во Владимире, 20901 - в Ковровском районе и 19149 - в округе Муром.