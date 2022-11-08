Они касаются единовременных выплат и пеней за коммуналку.

Во Владимирской области мобилизованным предоставят новые льготы. Мужчины, зарегистрированные в другом субъекте, но живущие в 33-ем регионе, получат единовременное пособие. Также семьи призванных резервистов освободят от уплаты пеней за ЖКХ.В конце октября несколько мобилизованных и их родственники Александру Авдееву на отсутствие выплат. В частности, в Петушинском районе обнаружилось четыре таких семьи. Губернатор пообещал разобраться в проблеме. И вот, в постановление о назначении выплат внесены изменения. Теперь право на льготу имеют и временно проживающие на владимирской земле мужчины, которые мобилизованы в войска.Обязательное условие - отсутствие аналогичных доплат на малой родине. Отказать в перечислении средств могут, если факт проживания в области не подтвердился или в случае если военнослужащий уже получил деньги в другом регионе. Документ вступил в силу 7 ноября.Что касается штрафный санкций за долги по коммуналке, то до окончания службы семьи мобилизованных будут освобождены от уплаты пеней. При этом они должны являться собственниками жилья. Льгота предоставляется по заявлению граждан.