Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Селивановского района, устроившего резню ножом в кругу семьи, в результате которой один его родственник погиб, а

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Селивановского района, устроившего резню ножом в кругу семьи, в результате которой один его родственник погиб, а другой – пострадал. По версии следствия, в ночь с 6 на 7 августа родственники распивали спиртное. На почве ревности между ними произошел конфликт на фоне ревности, который удалось сгладить. Женщины