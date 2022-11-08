На территории Владимирской области 8 ноября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области 8 ноября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
9- во Владимире;
6 - в Гусь-Хрустальном;
4 – в Ковровском районе;
2 – в Александровском районе;
2 — в Камешковском районе;
1 — в Меленковском районе;
1 — в Кольчугинском районе;
1 — в Собинском районе;
1 - в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177046 случаев заболевания.