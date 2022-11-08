На территории Владимирской области 8 ноября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области 8 ноября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:9- во Владимире;6 - в Гусь-Хрустальном;4 – в Ковровском районе;2 – в Александровском районе;2 — в Камешковском районе;1 — в Меленковском районе;1 — в Кольчугинском районе;1 — в Собинском районе;1 - в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177046 случаев заболевания.