Накануне полиция выложила видео ночной погони в Киржачском районе. Инспекторам ДПС попался...

Накануне полиция выложила видео ночной погони в Киржачском районе. Инспекторам ДПС попался нетрезвый водитель мотоцикла. Он пытался скрыться от патрульной машины.Внимание полицейских привлекли странные манёвры пилота и отсутствие госномеров. Нарушителя пытались остановить с помощью спецсигналов, но тот не реагировал. Уходя от погони, мотоциклист не справился с управлением, зацепил один из патрульных автомобилей и улетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал. В отношении байкера составили четыре административных протокола.Дует в трубку.- Ещё-ещё-ещё-ещё-ещё. Вы согласны с результатом?- Да.Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы России по Владимирской области:- Нарушитель, мужчина 1994 года рождения, временно проживающий в Киржачском районе, был задержан сотрудниками полиции. Проведённым освидетельствованием у него было установлено опьянение. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что водительского удостоверения не имеет. Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.