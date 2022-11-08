Во Владимирской области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 8 ноября. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 13 человек, накануне в больницу обратился один

Во Владимирской области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 8 ноября. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 13 человек, накануне в больницу обратился один житель области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 177 046. В лидерах по заражениям Владимир – 9 заболевших за сутки. На втором месте