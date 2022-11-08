Троллейбусная “эпопея” продолжается. Вологодская компания, которая выиграла торги, не уложилась в контрактные сроки и не поставила пять новых троллейбусов «Авангард» во Владимир.

Троллейбусная “эпопея” продолжается. Вологодская компания, которая выиграла торги, не уложилась в контрактные сроки и не поставила пять новых троллейбусов «Авангард» во Владимир. После двух претензий, направленных поставщику, в понедельник в силу вступило “Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта”. Это нам подтвердил официальный представитель городской администрации. Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии Победитель предыдущего контракта ООО