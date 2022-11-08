Об этом сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Владимирской...

Об этом сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Владимирской области.Зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 35 человек (в том числе пятеро детей) получили ранения.Полицейскими, также, оформлено 296 происшествий (с материальным ущербом) и выявлено 98 водителей в состоянии алкогольного опьянения.Недавние ДТП: 5-го ноября в 05:50 утра во Владимире на улице Куйбышева водитель (1960 г.р.) автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на автомобиль «Митцубиси», под управлением водителя 1977 г.р. В результате произошло возгорание. Водителю автомобиля «Митцубиси» и его пассажиру (1989 г.р.) было назначено амбулаторное лечение.6-го ноября в Муромском районе в селе Булатниково водитель (1995 г.р.) автомобиля «Шевроле», двигаясь в сторону Владимира, при прохождении левого поворота, выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с «Тойотой». Напомним, от удара автомобиль «Шевроле» отбросило на обочину, где произошел наезд на опору ЛЭП. Автомобиль загорелся. Водитель скончался на месте происшествия.Фото: pxfuel.com