Вячеслав Зайцев провел Неделю Моды в Москве. Кадры с мероприятия облетели всю Сеть.

Вячеслав Зайцев провел Неделю Моды в Москве. Кадры с мероприятия облетели всю Сеть.Российский модельер Вячеслав зайцев на протяжении нескольких лет страдает болезнью Паркинсона. Это неизлечимая и очень тяжелая болезнь, которая прогрессирует и причиняет много неприятностей.Изменения во внешности и поведении Вячеслава Зайцева налицо. Он не передвигается самостоятельно, не говорит внятно и с трудом обслуживает себя. Несмотря ни на что, коллеги и друзья постоянно поддерживают его и стараются не исключать из жизни светского общества.Недавно Вячеслава Зайцева с ложечки кормили помощники, а после реабилитации он смог есть самостоятельно. На днях модельер появился на собственном светском мероприятии в компании историка моды Александра Васильева, балерины Анастасии Волочковой и многих других знаменитостей. Кадры с вечеринки Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте."Перезагрузили завершением Недели Моды Вячеслава Зайцева. Полистайте. Так приятно встретить друзей!" – написала балерина.На фото и видео 84-летний Вячеслав Зайцев сидел с застывшим взглядом и незакрывающимся ртом. Вид когда-то бодрого и жизнерадостного модельера вызвал оторопь у его поклонников."Какой-то шабаш в доме ветеранов "моды""; "За что мучаете деда Вячеслава"; "Зайцев уже прям мумия"; "Возраст-то солидный уже", – написали фолловеры.