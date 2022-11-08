Он заплатит 20 тысяч рублей.

Житель Мурома осужден за покупку и сбыт шпионского устройства. Об этом рассказали в пресс-службе Муромского горсуда.В марте 2021 года мужчина купил на сайте «Али Экспресс» специальное техническое устройство, предназначенное для негласного получения информации, а также для визуального наблюдения, выполненное в виде солнцезащитных очков.В марте он решил продать очки через интернет. Покупателями стали сотрудники полиции. Муромлянина задержали и завели на него уголовное дело. На процессе обвиняемый признал свою вину.Судья решил оштрафовать мужчину на 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.