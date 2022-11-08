На подозреваемого завели уголовное дело и до суда отпустили под подписку о невыезде.

Житель Владимира украл из супермаркета сканер для штрих-кодов. Он перепутал устройство со смартфоном.Как рассказали в пресс-службе УМВД, владимирские опера задержали 32-летнего мужчину, который 2 ноября стащил из магазина сканер стоимостью 14 тысяч рублей.Фигурант пояснил, что, находясь в торговом зале, обратил внимание на забытый мобильный телефон. Похитив гаджет, он ретировался из торговой точки. На улице фигурант понял, что прибор не имеет ничего общего с мобильником. Похищенный аппарат он выкинул. Кроме того, полицейские выяснили, что владимирец воровал не только электронные устройства, но и еду из супермаркетов.На подозреваемого завели уголовное дело и до суда отпустили под подписку о невыезде.