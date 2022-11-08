Нет ни газа, ни горячей воды. Жители двух подъездов дома номер 38 на улице Тракторная отрезаны от благ цивилизации уже третью неделю. Приготовление пищи стало для людей непростой задачей.

Нет ни газа, ни горячей воды. Жители двух подъездов дома номер 38 на улице Тракторная отрезаны от благ цивилизации уже третью неделю. Приготовление пищи стало для людей непростой задачей. Лариса Кандалова, жительница дома №38 Наливаю из-под крана воды. Кипячу вот этим кипятильником. Потом яйца туда кладу. Иногда доварятся, иногда не доварятся. Ладно. Потом вытаскиваю эту,