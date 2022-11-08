Необычное явление начнётся между 13 и 14 часами дня.

Жители Владимирской области 8 ноября смогут увидеть лунное затмение. «Кровавая Луна» пройдет через центр тени планеты и окрасится в ярко-красные оттенки.Необычное явление начнётся между 13 и 14 часами дня. Полное затмение ожидается с 13:59 до 14:41. Затем спутник Земли начнёт постепенно светлеть. Цикл завершится в 16:56.Из-за пасмурной погоды в ЦФО «кровавую Луну» будет плохо видно, но её влияние почувствуют метеозависимые люди. Такие явления провоцируют тревожность и переживания.Ранее сообщалось, что владимирцы станут очевидцами , которое состоялось 25 октября.