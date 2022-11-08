Шоумен Прохор Шаляпин планирует судиться с бывшими соседями по коммуналке.
Шоумен Прохор Шаляпин планирует судиться с бывшими соседями по коммуналке.
Популярный шоумен
Прохор Шаляпин поделился подробностями судебного разбирательства с соседями по
коммунальной квартире в Москве. В интервью он рассказал, что в
2020 году купил комнату в трёхкомнатной коммуналке в качестве инвестиции.
В 2021 году Шаляпин
принял решение продать комнату. Он получил согласие одного соседа, а вот вторая
— Лариса Одинцова — отказалась давать нотариальный отказ.
"В этой
ситуации по закону положено отправлять нотариальное уведомление. На основании
этого уведомления, что оно было послано, я продал эту комнату за пять миллионов
рублей", — рассказывает Прохор Шаляпин.
Теперь же, через
полгода после сделки, Лариса передумала и подала на артиста в суд. Мужчина
уверен — это все ради наживы: "Я увидел это в ее действиях, злостный
умысел, недобропорядочного злоупотребления правом".
Но не только
Прохор Шаляпин оскандалился среди звездных мужчин. На днях Павел Прилучный
набросился на журналиста телеканала НТВ, сообщает . Поводом для конфликта стала съемка разборки
актера с таксистом из-за нарушения правил парковки.
В разговоре с психолог Инна Тлиашинова заявила, что причинами агрессивного поведения Прилучного
стали травмирующие события из детства. Вполне возможно, что именно детские
воспоминания влияют и на поведения Прохора Шаляпина.