Шоумен Прохор Шаляпин планирует судиться с бывшими соседями по коммуналке.

Шоумен Прохор Шаляпин планирует судиться с бывшими соседями по коммуналке.Популярный шоуменПрохор Шаляпин поделился подробностями судебного разбирательства с соседями покоммунальной квартире в Москве. В интервью он рассказал, что в2020 году купил комнату в трёхкомнатной коммуналке в качестве инвестиции.В 2021 году Шаляпинпринял решение продать комнату. Он получил согласие одного соседа, а вот вторая— Лариса Одинцова — отказалась давать нотариальный отказ."В этойситуации по закону положено отправлять нотариальное уведомление. На основанииэтого уведомления, что оно было послано, я продал эту комнату за пять миллионоврублей", — рассказывает Прохор Шаляпин.Теперь же, черезполгода после сделки, Лариса передумала и подала на артиста в суд. Мужчинауверен — это все ради наживы: "Я увидел это в ее действиях, злостныйумысел, недобропорядочного злоупотребления правом".Но не толькоПрохор Шаляпин оскандалился среди звездных мужчин. На днях Павел Прилучныйнабросился на журналиста телеканала НТВ, сообщает . Поводом для конфликта стала съемка разборкиактера с таксистом из-за нарушения правил парковки.В разговоре с психолог Инна Тлиашинова заявила, что причинами агрессивного поведения Прилучногостали травмирующие события из детства. Вполне возможно, что именно детскиевоспоминания влияют и на поведения Прохора Шаляпина.