В официальном сообществе Что? Где? Когда? сообщили печальную новость.

В официальном сообществе "Что? Где? Когда?" сообщили печальную новость.Знаменитая телеигра выходит в эфир уже почти 50 лет! И, конечно, у нее есть старожилы, которые выходили на интеллектуальный ринг еще в 70-е годы и до сих пор считаются звездами и лицом "Что? Где? Когда?".Один из них – Сергей Ершов – дебютировал в 1977 году и заработал статус одного из самых ярких участников того поколения, когда Клуб только-только начинал свою деятельность. Знаток при этом продолжал принимать участие уже в современных играх: так, как передает , на телеэкранах он вновь появился в 2001 году, а потом – в 2010, когда играл в сборной участников разных поколений.И на этом его контакт с шоу "Что? Где? Когда?" не закончился. Интеллектуал время от времени навещал Клуб, общался с его нынешними знатоками, а также помогал, по данным издания , юным поклонникам телеигры в тренировках.Однако, к сожалению, деятельность Сергея Ершова прервала тяжелая болезнь, от которой он страдал в последние годы. Собственно, она, по данным телеканала , и унесла жизнь одного из самых ярких участников шоу 4 ноября. Близкое окружение при этом не уточняет, какой именно недуг поразил интеллектуала."Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!", – написали в официальном сообществе "Что? Где? Когда?"