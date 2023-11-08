Ансамбль Владимирские рожечники завоевал гран-при Международного фестиваля национальных...

Ансамбль "Владимирские рожечники" завоевал гран-при Международного фестиваля национальных культурФинал форума "Возьмёмся за руки, друзья!" принимал Ханты-Мансийск.Участниками фестиваля стали 4 тысячи артистов, в том числе из российского Донбасса и Беларуси. Международный культурный смотр проводится с 2011-ого года при поддержке Государственного российского Дома народного творчества имени Поленова. Решением жюри гран-при фестиваля присужден коллективу "Владимирские рожечники" областного центра народного творчества. С победой ансамбль на своей официальной странице поздравил губернатор Александр Авдеев.Напомним, свою творческую деятельность ансамбль "Владимирские рожечники" начал ещё в 1992-ом году. Главная задача коллектива- сохранение традиций рожечной музыки, стиля исполнения русских народных песен. Значительная часть репертуара- самобытные образцы-наигрыши и народные песни Владимирской губернии. Рожечная музыка владимирского Ополья внесена в реестр объектов нематериального культурного наследия Владимирской области.