С начала года в рамках регулярных профилактических осмотров, проводимых в Московской области, более 1,1 миллиона детей прошли медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

С начала года в рамках регулярных профилактических осмотров, проводимых в Московской области, более 1,1 миллиона детей прошли медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», – подчеркнула Стригункова.Кроме того, такие мероприятия не только помогают выявить потенциальные заболевания и риски для детей, но и устанавливают категории их здоровья, пояснила Стригункова.Следует отметить, что после осмотра педиатр в режиме онлайн заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в ЕМИАС и родители могут просматривать эти данные в электронных медицинских картах своих детей.