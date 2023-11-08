Концерты исполнителя отменили уже в двух городах. Смогут ли люди вернуть деньги? Что случилось с певцом? Рассказываем, что известно о несостоявшихся выступлениях и где сейчас Николай Носков.

Концерты исполнителя отменили уже в двух городах. Смогут ли люди вернутьденьги? Что случилось с певцом? Рассказываем, что известно о несостоявшихсявыступлениях и где сейчас Николай Носков.Певца, чей голос стал украшениемконца 90-х годов, так и не дождались в Челябинске и Оренбурге. Поклонники, купившие билеты на шоу "Живой", так и не увидели артиста на сцене. Николай Носков почувствовал себя плохо.В Оренбурге мероприятие должно былосостояться еще 5 ноября, а в Челябинске 7-го. Перед приездом артиста сталоизвестно, что Николай Носков не сможет выйти на сцену и выступить на заявленныхплощадках."К огромному сожалению, концерты переносятсяиз-за болезни. Даты концертов сообщим позже. Благодарим вас за теплые слова ипожелания", – говорится в сообщении официального представителя артиста.Всем, кто захочет вернуть билеты наконцерты, вернут деньги. 17 ноября у музыканта запланировано выступление вСочи. Пока информации об отмене нет. Болезнь свалила с ног, но Николай Носковне из тех, кто так просто сдается. Поклонники надеются, что певец еще порадуетих своим голосом. Сейчас он находится под наблюдением врачей.Напомним, что в 2017, а потом и в2018 Николай Носков попадал в больницу с инсультом. Справиться с серьезнымнедугом экс-участнику группы "Парк Горького" помогла жена. Поддерживалиисполнителя хита "Это здорово" друзья и поклонники. Никто не сомневался в силедуха музыканта. Артист оправдал надежды и продолжил работу на сцене. Уже в 2019Николай Носков возобновил концертную деятельность с программой "Яживой". Во всех начинаниях звезду поддерживает жена Марина. У супругов однадочь и трое внуков.