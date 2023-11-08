Чем уникальна Церковь Параскевы Пятницы в Великодворье Владимирской области? В выходные...

Чем уникальна Церковь Параскевы Пятницы в Великодворье Владимирской области?В выходные православные отметили праздник Казанской Божьей Матери. Торжества проходили в Великодворском Храме. Чем он уникален- расскажет Кристина Иванова.Небольшой сельский храм, рассказывает его настоятель отец Сергий, действительно будто притягивает к себе удивительных людей. Местный приход, как и прежде, не превышает пары десятков человек. Однако Великодворская Свято-Параскевинская церковь всегда была на особом счету у епархии. Лаконичный деревянный храм и сегодня отличается от всех церквей области.Кристина Иванова:- В храме действительно удивительная атмосфера. Представьте себе, электричества здесь нет и источников света всего два: солнце и свечи.В пасмурный день здесь особенно уютно. И будто даже тише, чем везде. Храм украшен скромно, часть икон подарена прихожанами. Некоторые написаны современными художниками. Которых хорошо знал прежний настоятель Великодворской церкви отец Анатолий. Так, например, эти Царские врата написаны в 80-е Архимандритом Зиноном - ныне очень известным иконописцем.- Можно сказать, что, действительно, этот храм, он, в какой-то степени, благодаря отцу Анатолию стал таким вот музеем современной иконописи церковной.История этой сельской церкви складывается из судеб множества людей. Ее не просто так называют народным храмом. Первая церковь на этом месте была построена в 1783 году. Она была тоже деревянная, но несколько больше нынешней. В декабре 1917-го она сгорела - революция здесь не при чем, вероятнее, виновата упавшая свеча. Новая церковь появилась здесь лишь спустя 8 лет. Силами прихожан.Сергий Козлов, настоятель Свято-Параскевинской церкви с.Великодворье:- Время, мягко говоря, не благоприятствовало тому, чтобы строить храмы в это время. Поэтому, конечно, люди, которые взяли на себя эту миссию, они должны были обладать, я бы сказал, большим мужеством.Стены обшили тёсом. Снаружи украшений тоже немного- лишь накладная резьба на некоторых окнах. С 37-го по 44-й местные умудрялись поддерживать жизнь в храме без священника. В тогда довольно глухом селе вообще было сложно с настоятелями. Потому появление тут в 55 году протоиерея Петра Чельцова стало настоящим чудом для верующих Великодворья. По обвинению в антисоветской деятельности он был сослан на Соловки, после сидел во Владимирской тюрьме, освобожден по старости. Которую, преодолев все невзгоды, ему было суждено провести здесь.Сергий Козлов, настоятель Свято-Параскевинской церкви с.Великодворье:- Он ехал на поезде, который и сейчас ходит. Владимир-Тума. В Епархию владимирскую для того, чтобы, возможно, назначение какое-то получить. И в этом поезде он встретился с церковными женщинами, которые отсюда ехали тоже в Епархию, чтобы просить для себя священника. Вот для этого храма.Сюда он приехал вместе со своим, как он ее называл, "земным ангелом хранителем" - супругой матушкой Марией. Этот союз сразу завоевал уважение и любовь прихожан. В 2000 году старец прославлен Русской Православной церковью в лике святых как исповедник. Мощи Петра Чельцова хранятся в его последней обители.Сергий Козлов, настоятель Свято-Параскевинской церкви с.Великодворье:- Сохранилось много свидетельств о тех чудесах, которые происходили по его молитве. И случаи прозорливости, и случаи исцеления больных. И, конечно, дар утешения у него был большой.Теперь историю храма хранит отец Сергий. Поддерживает его неповторимый дух, практически не меняя ничего в сложившемся укладе.- Невозможно. Вот этот колорит ведь теряется.Храм носит статус объекта культурного наследия регионального значения. Ежегодно 12 сентября - в честь упокоения пресвитера Великодворского - здесь проходит большая служба. В этот день церковь Параскевы Пятницы полна людей. И света.Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"