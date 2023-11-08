Строительство Рпенского проезда в региональной столице идёт к концу.

Строительство Рпенского проезда в региональной столице идёт к концу. Рабочее движение здесь должно начаться до конца ноября 2023 года. Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Так, специалисты заасфальтировали проезжую часть и нанесли разметку, сделали тротуары и велодорожки, поставили фонари и дорожные знаки на участке от пересечения с улицей Мира до моста через Рпень.На текущий момент основной фронт работ лежит на территории со стороны улицы Юбилейной, где необходимо ликвидировать разрыв дорожного полотна на месте снесённого дома. В подрядной организации ДСУ-3 сообщают, что уложат здесь асфальт до 23 ноября.Дальнейшим благоустройством пространства вдоль Рпенского проезда должны заняться местные власти и предприятия.