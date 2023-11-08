Двое молодых людей 19-ти и 22-ти лет погромили кладбище в поселке Красное пламя. Парни являются гражданами иностранного государства. Преступление они совершили в мае 2023 года, когда выпили, а

Двое молодых людей 19-ти и 22-ти лет погромили кладбище в поселке Красное пламя. Парни являются гражданами иностранного государства. Преступление они совершили в мае 2023 года, когда выпили, а потом пошли через погост в общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. По дороге один из товарищей оперся рукой на крест, который, не выдержав веса, упал,