Еще одна группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВО Во Владимире провожали...

Еще одна группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВОВо Владимире провожали в зону СВО еще одну группу добровольцев.Торжественная церемония традиционно прошла в Доме культуры молодёжи. В ней приняли участие представители областного военкомата, Правительства и Законодательного собрания региона. Записаться на службу по контракту во Владимире можно на улице Стрелецкой, 55-а и первой Пионерской, 92. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства.- Едем второй раз уже. Первый раз в четырнадцатом году ездил помогать добровольцем. Сейчас со своими уже вооруженными силами. Так что едем помогать своим.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Ребята настроены, ребята мотивированы и очень важно придти было и их поддержать, сказать добрые, напутственные слова. Они ведь настоящие мужчины, защитники Отечества. За ними семьи, за ними мамы, за ними дети и самая главная задача у них сражаться за то, что у них есть. Сражаться за свои семьи, сражаться за свою Родину.