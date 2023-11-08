Звездный пластический хирург продолжает отстаивать свою репутацию после скандальных заявлений знаменитостей. Впервые после произошедшего Любовь Успенская обнажила тело. Заметны ли те самые шрамы?

Звездный пластический хирург продолжает отстаивать свою репутацию послескандальных заявлений знаменитостей. Впервые после произошедшего Любовь Успенскаяобнажила тело. Заметны ли те самые шрамы?Люди готовы платить огромные деньги,чтобы не упустить уходящую молодость. С возрастом потребность во вмешательствеизвне для поддержания красоты становится все сильнее. Особенно актуальной этатема остается для известных людей, которые большую часть времени находятся навиду. Любовь Успенская не стала исключением. Она обратилась к пластическомухирургу, который был на пике популярности у звезд отечественной сцены. ТимурХайдаров помог певице, но в итоге получил скандал.Любовь Успенская осталась недовольнарезультатом проведенной пластики груди. Женщина обвинила хирурга внекачественной работе. Еще в начале сентября исполнительница хита "Кабриолет" выступила с заявлением."Я все это увидела, мне сталоплохо, у меня текла какая-то жидкость из рук, гноилось, он мне порезал руки.Кроме того, грудь стала как-то подвисать", — сообщала Любовь Залмановнарезультаты пластики.После обвинений Хайдарова и скандала артисткане появлялась на публике в открытой одежде. Накануне на своей странице всоциальной сети женщина наконец-то продемонстрировала прелести, обнажившись.Вещая с пляжа в Дубае, Успенская отвечала на вопросы подписчиков, делиласьвпечатлениями от отдыха, рассказывала о подборе гардероба.Зрителей же заинтересовал вопросналичия "шрамов от Хайдарова". Даже самые внимательные не смогли ихрассмотреть. Не исключено, что опытная Любовь Успенская выбрала максимальноудачный ракурс, позволяющий скрывать все недостатки и демонстрировать толькопрелести.