В 2023 году на пожарах были спасены более 40 тысяч россиян.

В 2023 году на пожарах были спасены более 40 тысяч россиян. Многих трагедий удалось избежать благодаря раннему оповещению жителей о начавшемся возгорании. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Большую роль в предупреждении людей сыграла установка пожарных извещателей, считает депутат. Он напомнил, что по закону с 1 марта 2023 года автономными дымовыми пожарными извещателями должны быть оборудованы квартиры и дома, где живут многодетные семьи. Финансировать эту работу должны органы исполнительной власти субъектов РФ, и во многих регионах уже приняли соответствующие программы и выделили средства. Например, за счёт регионального бюджета во Владимирской области установили свыше 2,5 тыс. газоанализаторов — в жилье многодетных, инвалидов, одиноких стариков.«Но извещатели нужны не только льготным категориям граждан. Считаю необходимым разработать вместе с МЧС и регионами программу установки газоанализаторов в каждый дом — за счет средств собственника, но с помощью из бюджета. Это поможет сберечь жизни и здоровье людей и сэкономить миллионы рублей для экономики», – подчеркнул депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.