Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян. Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем Наталья Штурм.

Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян.Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем НатальяШтурм.Большое число женщин во всем миремечтают сохранить красоту тела. Для достижения этой цели прекрасные созданияидут на многое, в том числе соглашаются и на пластические операции. Не сталаисключением Наталья Штурм. Исполнительница хитов 90-х продемонстрировала всоциальных сетях свое тело, которое помог ей создать хирург.Примечательно, что певица не скрываетналичие пластических операций. Она честно признается, делала и липолифтинг, илипосакцию, и подтяжку. До того как лечь под нож специалиста, Наталья Штурмпыталась достичь красоты тела естественным образом. Женщина соблюдала основыправильного питания, занималась спортом. К сожалению, должного эффекта не было,поэтому звезда приняла решение согласиться на пластику.На своей странице в социальных сетяхНаталья Штурм опубликовала фотографию, демонстрирующую все прелеститрансформации. Женщина на снимке находилась в ванной белоснежной ванной,контрастирующей с черным боди. Фигура, к слову, выглядела идеально."После липосакции главное неразъедаться! Щас я идеальные 57 кг, рост 170. И еще: это не моя ванна. Напрашиваетсяремонт сантехники. А так отель красивый", — откровенно высказалась о своейфигуре Наталья Штурм.Сравнила себя исполнительница хита "Школьныйроман" и с другими красавицами разных поколений. Певица указала, что объем ееталии составляет 63 сантиметров. У Людмилы Гурченко данный параметр составлял 48 сантиметров, уКардашьян 61, а у Меган Фокс 56. Наталья Штурм вздыхает, вспоминая онеобходимости поддерживать достигнутый результат строгими диетами. Она шутила,что после приведения себя в форму обрела мечту "досыта поесть".