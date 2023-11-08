Капитан полиции из Вязниковского района Алексей Клочанюк представляет 33-й регион на Всероссийском...

Капитан полиции из Вязниковского района Алексей Клочанюк представляет 33-й регион на Всероссийском конкурсе "Народный участковый 2023"Алексей Клочанюк - капитан полиции из Вязниковского района представляет нашу область на финальном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый 2023". Конкурс проходит при поддержке МВД России. Голосование продлится до 10 ноября включительно. Поддержать нашего земляка могут все жители Владимирской области. О народном участковом- Полина Лаптева.Сила в профессии полицейского - порой не последний аргумент, говорит Алексей Клочанюк. Его знают в спортзале и далеко за его пределами. Для жителей Вязниковского района Алексей - свой человек. Местный участковый, добрый сосед, хороший друг.Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- Все идут здороваются. Все друг друга знают. Все знают меня. Молодежь хорошо откликается. Все называют меня дядя Леша. Молодежь бежит, приглашают лекции провести.А еще Алексей - спасатель. Этим летом вытянул из беды пожилого соседа, а еще раньше - вытащил из огня целую семью с детьми.Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- 10 вечера было. Темно уже было. На удивление ни соседей, ни прохожих, никого не было. Семья уже спала. В чем были, в нижнем белье, помог выбраться. Буквально дошел, вывел его к машине, отъехал и раздался взрыв.Периодически навещает своего старого друга. Местный участковый удостоен медали "За смелость во имя спасения". По словам Алексея, главное в работе - человечность. А настоящая награда - это благодарность жителей.Александр, житель поселка Никологоры Вязниковского района:- Благодаря ему я стою здесь. А так, если бы не он, все могло бы быть. Не было такого, чтобы отказывал он. Все нормально.Алексей рассказывает, как хотел пойти по стопам брата и попробовать себя в роли пожарного, но передумал и устроился в полицию. Сейчас он в звании капитана. Работает в поселке Никологоры с 2016 года. Ранее служил в полиции в городе, а спустя время решил вернуться на малую родину. Потому что душевнее и нет рутины.Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- Происшествия, какие - то, звонки - это постоянно. На все сообщения, на все происшествия приезжаешь ты. Один. И чаще всего приходится и одному отрабатывать эти сообщения.Население здесь около 7000 тысяч человек. Под контролем Алексея - треть жителей. Расследовать приходится все подряд - от кражи ведра - до разбоев и грабежей.Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- Они совершались постоянно. Я не мог к этому привыкнуть. Каждый день приходили люди, жаловались граждане. Сейчас какой - то интерес появился у людей и деньги зарабатывают, и работают. Как - то на жизнь то по - другому смотрят !Работа Алексея насыщенна. В 2014 году побывал в командировке в Сочи, охранял Олимпийскую деревню, а в 2017 служил стрелком, участвуя в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Но по скромному заявлению - его работа - это вовсе не "великая должность", а состояние души и образ жизни.- Что для вас самое главное в работе?Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- Остаться человеком, только так. Это самое главное и рекомендую всем своим сотрудникам, всем своим коллегам оставаться всегда человеком. Когда выхожу из дома на работу всегда перекрещусь и говорю: "С Богом".В свободное время Алексей активно занимается спортом и охотой, старается уделять больше внимания семье. В ближайших планах - завоевать титул народного участкового России. Поддержать финалиста призывают в региональном управлении МВД по Владимирской области. Сделать это можно на сайте "Комсомольской правды" до 10 ноября. Торжественная церемония награждения победителей и вручение главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» – состоится 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".