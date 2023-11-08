В День воинской славы России, 7 ноября, 200 учеников владимирских школ принесли торжественную клятву и стали юнармейцами.

В День воинской славы России, 7 ноября, 200 учеников владимирских школ принесли торжественную клятву и стали юнармейцами. Об этом сообщила городской администрации.Церемония посвящения состоялась в Центре культуры и искусства на Соборной, где во вторник прошло собрание патриотических организаций. Новых юнармейцев поздравляли с принятым решением и желали стать настоящими защитниками Родины.