Команда владимирского музыкального колледжа одержала победу в интеллектуальной викторине Думы о...

Команда владимирского музыкального колледжа одержала победу в интеллектуальной викторине "Думы о России""Думы о России". Интеллектуальная викторина под таким названием прошла в областном центре.На вопросы по истории нашей страны отвечали студенты вузов и колледжей. По словам Сергея Попов, руководителя Ресурсного центра добровольчества Владимирской области, главная идея викторины- показать единство российского народа, уважение к отечественной истории. Участниками стали 10 команд-80 студентов. Одним из заданий стали ребусы-зашифрованные города России, которые что-то объединяет. География, культура, административное управление, задания, посвященные нашим землякам и педагогам. Такими были разделы викторины. Победу одержала команда владимирского музыкального колледжа. Серебро-у студентов владимирского филиала РАНХиГС. Бронзу интеллектуального турнира завоевала команда владимирского строительного колледжа.