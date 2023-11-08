Совсем недавно известная актриса сообщила поклонникам радостную новость. Звезда комедийного сериала Реальные пацаны помолвлена.

Совсем недавно известная актриса сообщила поклонникам радостную новость. Звезда комедийного сериала "Реальные пацаны" помолвлена.36-летняя актриса театра и кино Зоя Бербер на странице личного блога опубликовала серию снимков с кольцом на том самом пальце. В подписи к фотографиям артистка сообщила о своем новом статусе невесты, а также пошутила, что "если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж".Информационное агентство цитирует ее слова и пишет о том, что знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж за своего коллегу по цеху. Женихом красивой невесты Зои стал 34-летний Максим Белбородов.Портал пишет, что актер, известный по ролям в таких кинокартинах, как "Отель Элеон", "Город особого назначения", "Тест на беременность-2" сделал звезде "Реальных пацанов" предложение руки и сердца.Снимок с вероятной помолвки актеров размещен на сайте . На выложенных изданием кадрах Зоя Бербер позировала в трикотажном наряде и фате, а ее новоиспеченный жених Максим Белбородов предстал в свитере серого цвета.Стоит также отметить, что на протяжении 10 лет актриса состояла в романтических отношениях с продюсером и сценаристом Александром Синегузовым. От этого союза у знаменитости подрастает дочка Надежда. Три года назад выяснилось, что с отцом своего ребенка Зоя Бербер разошлась.