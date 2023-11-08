Кто стал победителем традиционной акции Лучшая жилищная организация во Владимире? Во...

Кто стал победителем традиционной акции "Лучшая жилищная организация" во Владимире?Во Владимирском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" подвели итоги традиционной акции "Лучшая жилищная организация". Наградой победителю стала современная детская площадка. Кто стал победителем? Расскажем в нашем репортаже.У маленьких жителей дома 19а на Нижней Дуброве сегодня - праздник. Их управляющая компания «Атлант» стала лучшей из шестисот жилищных организаций и получила в подарок игровую площадку. Теперь дети могут резвиться на новых и безопасных игровых элементах с фирменными логотипами "ЭнергосбыТ Плюс".Алеся Казазаева:- Летом вообще здесь детей много. Сейчас вот новая площадка нравится, видите, играет. Очень здорово, что здесь всё развивается.Это уже пятая детская площадка, которую "ЭнергосбыТ Плюс" дарит лучшим управляющим организациям и своим клиентам. Победа, признаются в УК, была неожиданной. Просроченных задолженностей нет, общедомовые и индивидуальные приборы учёта энергии работают исправно, передача показаний своевременна - лидерами стали по этим и другим критериям.Николай Рябов, главный инженер управляющей компании "Атлант":- Старые ведь у нас площадки, с какого года, тринадцать лет уже этому дому. Всё изменилось. Площадки уже новые все. И жителям хочется, чтобы было красиво и удобно.Жилищным организациям, занявшим второе и третье места подарили сертификаты в магазин строительных материалов и товаров для дома.Валерий Маковский, директор владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Мы стараемся отметить лучшие управляющие компании, которые обеспечивают качество жизни наших жителей. Это наша помощь лучшей компании, которая по итогам года оказалась в рейтинге.На этом подарки не заканчиваются. Совсем скоро стартует акция "В Новый год - без долгов". Между участниками разыграют бытовую технику. Для этого нужно оплатить начисления за отопление, горячую воду и электричество до 31-го декабря. Имена победителей станут известны уже в январе следующего года.