Работы продлятся до декабря 2023 года и обойдутся в шесть миллионов рублей

Строительные работы уже начались, по планам, продлятся они до декабря текущего года. Всего было выделено около 6 млн рублей.Парковку планируют разделить на три сектора: для сотрудников, служебного траспорта и гостей. Также установят камеры видеонаблюдения и шлагбаумы. Въезд будет осуществляться по заранее заказанным пропускам, а сама парковка будет бесплатной для всех, кто его получил. При этом пешеходы и велосипедисты смогут так же, как и раньше, проходить перед зданием - для них уже оборудован пешеходный тротуар от светофора.Власти объяснили, что реконструкция парковки у Белого дома необходима для обеспечения безопасности.На данный момент работы ведут два подрядчика: ГУП «ДСУ-3» занимаются покрытием парковки, а ООО «Вайтен» устанавливают шлагбаумы и систему видеонаблюдения.