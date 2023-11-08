По техническим характеристикам оно превосходит импортные аналоги.

По техническим характеристикам оно превосходит импортные аналоги.На нефтеперекачивающих станциях компании, производственные объекты которой располагаются, в том числе, и во Владимирской области, установили 5 магистральных насосных агрегатов и один насос, которые были разработаны на российском предприятии. По информации компании «Транснефть-Верхняя Волга», в отличие от иностранных аналогов у оборудования улучшенные эксплуатационные характеристики, повышенное КПД и большая энергоэффективность.Также насосное оборудование заменили на производственных объектах в Нижегородской, Кировской, Ивановской областях и Республике Марий Эл. Насос и магистральные насосные агрегаты прошли комплексное опробование, после чего их подключили и ввели в работу.Параллельно прошло техническое перевооружение вспомогательных систем: специалисты заменили трубопроводы маслосистемы, системы дренажа и утечек, установили современные датчики вибрации, температуры и давления.Серийное производства насосного оборудования налажено в Челябинске, до этого аналогичное оборудование закупалось за рубежом.