Очередная группа владимирских добровольцев отбыла для прохождения контрактной воинской службы.

Очередная группа владимирских добровольцев отбыла для прохождения контрактной воинской службы. В учебные подразделения Минобороны отправились более 10 жителей 33-го региона. Об этом 7 ноября сообщила администрации областной столицы.Отважных земляков провожали родные и близкие, представители органов власти, военного комиссариата, общественных организаций и духовенства. Бойцов благодарили за решение встать на защиту Отечества и желали вернуться домой живыми и здоровыми.