Начальнику УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву присвоено звание генерал-майор полиции....

Начальнику УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву присвоено звание генерал-майор полиции.Президент России Владимир Путин подписал указ №828 «О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации».Этим указом начальнику УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву присвоено специальное звание генерал-майора полиции.Напомним, Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года за номером 667 Валерий Медведев назначен на должность начальника Управления МВД РФ по Владимирской области.Он родился 9 октября 1965 года в городе Волгограде.Образование - высшее юридическое. В 1996 году окончил Академию Управления МВД России.Службу в органах внутренних дел начинал в 1988 году следователем ОВД Славянского горрайсполкома Краснодарского края.Фото: ГТРК Владимир