Народные приметы на 9 ноября. Что плели девушки в день Нестора Летописца, чтобы привлечь в дом мир...

Народные приметы на 9 ноября. Что плели девушки в день Нестора Летописца, чтобы привлечь в дом мир и радость?Православная церковь 9 ноября 2023 года отмечает день памяти Нестора Летописца. Нестор Летописец славится не только в православной истории, но и в мире. В своих трудах он подробно описал жизнь и дела первых русских князей. Он также написал жития многих христианских святых и обладал обширными знаниями – владел философией, историей и греческим языком.Преподобный Нестор сыграл значительную роль в истории Русской Церкви и Руси в целом. Он был первым русским церковным историком, который зафиксировал важные события связанные с Церковью, начиная с конца IX века.Накануне именин святой Прасковьи, которые отмечаются 10 ноября, есть свои особенности и традиции, которые пришли к нам из древних времен. В этот день принято давать обещания и завершать незавершенные дела.В народе существует поверие, связанное с исполнением желаний. Древние славяне верили, что святая Прасковья поможет исполнить любое желание, если до ночи 9 ноября выполнить обещанную работу.Что можно делать 9 ноября 2023 года?Нужно пойти в церковь и помолиться святой Прасковье. Считается, что она обязательно поможет и наступит светлая полоса в жизни.Было принято в этот день давать обеты, клятвы или обещания. Это может быть что угодно в жизни, например, выполнение работы в определенное время, ремонт, строительство, достижение или даже обещание избавиться от вредной привычки, исправить плохое поведение и так далее. Выполнение этого обещания принесет процветание в жизнь человека.На икону Пресвятой Богородицы девушки плели «общую пелену» — она принесет в дом мир и радость. Такую ткань нужно было делать днем или ночью, чтобы утром принести в церковь для освящения.Хороший день для уборки, чистки, уборки дома.Что нельзя делать 9 ноября 2023 года?Нельзя сквернословить, ругаться, конфликтовать, реагировать на чужие комментарии, на их желание вас разозлить. Даже небольшая ссора приведет к тому, что конфликт продолжится.Нельзя переедать, а также потакать своим желаниям и слабостям. Тот, кто сегодня сдержится, получит удачу и благополучное решение важных для него вопросов.Не нужно давать обещания и клятвы, которые не можете выполнить, к тому же, если вы понимаете, что они ложны. Такой обман принесет в жизнь беды и неприятности.Народные приметы 9 ноября предсказывали погоду:Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.Утром туман – к оттепели.Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.Фото: freepik.com