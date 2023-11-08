В Сети продолжают активно обсуждать недавний визит Аллы Пугачевой на родину. В конце прошлой недели Примадонна неожиданно вернулась в Россию, правда, ненадолго.

В Сети продолжают активно обсуждать недавний визит Аллы Пугачевой на родину. В конце прошлой недели Примадонна неожиданно вернулась в Россию, правда, ненадолго.Высказаться по поводу резонансного возвращения артистки решил 72-летний советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский. В беседе с журналистами газеты "Аргументы и факты" заслуженный артист РСФСР заявил, что поклонники Примадонны не способны простить певице ее отъезд из страны в столь непростой период. По мнению звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" такая глубокая любовь поклонников вполне может смениться сильным разочарованием.Редакция телеканала процитировала слова артиста. Актер театра и кино, ссылаясь на мнение Шаляпина, практически воткнул звездной пенсионерке нож в спину. Он заявил, что "никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит". Такими высказываниями Станислав Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию.Кстати, мнением на этот счет поделились и жители Москвы. Как сообщает , внезапное возвращение Примадонны вызвало неоднозначную реакцию у россиян. Одни считают, что Алла Пугачева вольна делать то, что ей вздумается, а другие восприняли ее визит как некую издевку. Поэтому с мнением, которое выразил Станислав Садальский, много кто может согласиться.Стоит отметить, что за последнее время 74-летняя эстрадная певица часто меняла места жительства. Весной 2022 года Алла Пугачева вместе с 10-летними наследниками Лизой и Гарри, а также с супругом – стендап-комиком Максимом Галкиным (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) переехали в Прибалтику. Далее они пожили в Израиле, а после улетели на Кипр. Об этом сообщается на сайте .