Почему жители суздальского села не могут попасть к местному роднику, обустроенному на собственные...

Почему жители суздальского села не могут попасть к местному роднику, обустроенному на собственные средства?"Водный вопрос" не дает покоя жителям Сеславского в Суздальском районе. Почему жители села не могут попасть к местному источнику, выяснила Ангелина Свищ.На этот родник жительница Сеславского Татьяна Турнякова ходит с детства. Рассказывает, раньше к источнику был свободный проход- через магазин и сельский клуб. Теперь на этом месте частные дома, которые забрали "под забор" путь к роднику. Источник жители села называют местной жемчужиной. Несколько лет назад его возродили вместе с администрацией Суздальского района. И очень боятся потерять.Татьяна Турнякова, жительница села Сеславское:- Ну хорошо, захватили, оформили, но для людей проход то оставьте, надо же о людях думать. Ну что ты этот метр с собой возьмешь? Он никому не нужен.По словам недовольных жителей, "водный вопрос" в тупике уже три года. Собственники двух домов: 18 и 20 по улице Центральной заявили, что имеют право на эту территорию. Землю обнесли забором, разбили грядки. По словам старосты Екатерины Гришиной, жители неоднократно писали письма районным властям.Екатерина Гришина, староста села Сеславское:- Мы обратились в администрацию, в земельный комитет, они приехали, у нас есть официальный документ выезда администрации, земельного комитета что они обнаружили нарушения.Администрация на коллективную жалобу отреагировала. Людей заверили: вопрос- на контроле. Проход должны вернуть.Письмо: По сведениям единого государственного реестра недвижимости между данными земельными участками имеется небольшой проход шириной от 1 до 2 метров. В связи с установленным фактом занятия данного прохода в адрес собственника земельного участка направленно письмо о необходимости установки ограждения по границам, сведения о которых внесены в ЕГРН.Жители дома №20 предписания выполнять не спешат. А вот собственники дома 18, которые по документам имеют право на второй подход к роднику, пошли на уступки односельчанам. Открыли проход через свою территорию, сделали ступеньки. Хозяйка Елена Кудряшова рассказывает: тоже стала заложником непростой земельной истории после покупки амбара. Опасения жителей понимает, поэтому с соседом договорились "сместить" дорогу.Елена Кудряшова, жительница села Сеславское:- Хозяева 16 дома замежевали землю, которая являлась проходом к роднику и долгое время этого не знали, потому что как ходили по этой дороге к роднику так и ходили. Проблема началась, когда выставлен был амбар.Жители Сеславского ждут, что когда проблема решится и они снова смогут наслаждаться чистой водой без заборов.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир"