Почти 190 миллионов рублей направят на капитальный ремонт ГТС во Владимирской области Почти сто...

Почти 190 миллионов рублей направят на капитальный ремонт ГТС во Владимирской областиПочти сто девяносто миллионов рублей в ближайшие три года направит регион на обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений во Владимирской области.79 миллионов выделят из федерального бюджета, 88 - из областного, остальные средства привлекут из внебюджетных источников.В регионе насчитывается 130 гидротехнических сооружений, из которых большая часть относится к водохозяйственному комплексу, три - к промышленности и одно - к энергетике. Из всего числа 30 объектов являются "бесхозяйными" - собственник или неизвестен, или сбросил сооружения как ненужный балласт. Программа распространяется и на них. Большинство из них были построены ещё в 70-80-х годах прошлого столетия.Поэтому почти всем ГТС требуются капитальный ремонт или реконструкция.