Почти 190 миллионов рублей направят на капитальный ремонт ГТС во Владимирской области
Почти сто...
Почти 190 миллионов рублей направят на капитальный ремонт ГТС во Владимирской области
Почти сто девяносто миллионов рублей в ближайшие три года направит регион на обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений во Владимирской области.
79 миллионов выделят из федерального бюджета, 88 - из областного, остальные средства привлекут из внебюджетных источников.
В регионе насчитывается 130 гидротехнических сооружений, из которых большая часть относится к водохозяйственному комплексу, три - к промышленности и одно - к энергетике. Из всего числа 30 объектов являются "бесхозяйными" - собственник или неизвестен, или сбросил сооружения как ненужный балласт. Программа распространяется и на них. Большинство из них были построены ещё в 70-80-х годах прошлого столетия.
Поэтому почти всем ГТС требуются капитальный ремонт или реконструкция.