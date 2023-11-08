Квартира в доме №29 на Горького загорелась 31 октября, примерно в 20:00. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 40 человек. Выяснилось, что в происшествии вина лежит

Квартира в доме №29 на Горького загорелась 31 октября, примерно в 20:00. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 40 человек. Выяснилось, что в происшествии вина лежит не на проводке или сигарете, как это часто бывает, а на конкретном человеке, сообщили в пресс-службе прокуратуры по области. Пожар потушили, но отделка и имущество комнаты, в