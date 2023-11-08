Из 89 регионов страны Владимирская область находится на 56 месте в рейтинге по доступности аренды квартир. Только 44,7% семей, живущих в 33-ем регионе, могут позволить себе такую роскошь, как

Из 89 регионов страны Владимирская область находится на 56 месте в рейтинге по доступности аренды квартир. Только 44,7% семей, живущих в 33-ем регионе, могут позволить себе такую роскошь, как съемное жилье. Статистикой поделились аналитики РИА Рейтинг. Семейный доход при этом должен составлять 84,5 тысяч рублей. В эту сумму входит не только оплата квартиры, но и