Синоптики предупредили жителей Владимирской области о неустойчивых погодных явлениях.
Завтра, 9...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о неустойчивых погодных явлениях.
Завтра, 9 ноября, регион 33 окажется под влияние северной периферии малоактивного антициклона. В такой ситуации в облака появятся неустойчивые прояснения, а слабые дожди пройдут лишь в отдельных районах, сообщают метеорологи.
На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.Киев.
Воздух прогреется до 6 градусов тепла.
Ветер слабый, максимум до 2,3 метров в секунду.
Атмосферное давление стабильное - от 745 до 744 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды:
- С этого времени начинает по ночам замерзать вода.
- В старину говорили: «Сядет осень на бугор, обоймет колени – упадет в ее подол последний лист осенний».
- Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела – зима близко.
Фото: https://www.pxfuel.com