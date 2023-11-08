Синоптики предупредили жителей Владимирской области о неустойчивых погодных явлениях. Завтра, 9...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о неустойчивых погодных явлениях.Завтра, 9 ноября, регион 33 окажется под влияние северной периферии малоактивного антициклона. В такой ситуации в облака появятся неустойчивые прояснения, а слабые дожди пройдут лишь в отдельных районах, сообщают метеорологи.На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.Киев.Воздух прогреется до 6 градусов тепла.Ветер слабый, максимум до 2,3 метров в секунду.Атмосферное давление стабильное - от 745 до 744 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:- С этого времени начинает по ночам замерзать вода.- В старину говорили: «Сядет осень на бугор, обоймет колени – упадет в ее подол последний лист осенний».- Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела – зима близко.Фото: https://www.pxfuel.com