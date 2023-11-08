Смотрите Вести в 14.30: разыщет украденное ведро, а при необходимости спасёт из огня Вернуть...

Смотрите "Вести" в 14.30: разыщет украденное ведро, а при необходимости спасёт из огняВернуть источник!- Жители суздальского села требуют вернуть им проход к роднику. Как добраться до источника, обустроенного на собственные средства?Мокрый дистант- Три недели на завершение ремонта. Прокуратура придала ускорение "реставраторам" первой школы Владимира.Народный участковый- Разыщет украденное ведро, а при необходимости спасёт из огня. Участковый из Вязниковского района претендует на звание народного.