Смотрите Вести в 9.00: в Киржаче торжественно открыли аллею и памятник купцам Соловьевым
Мокрый...
Смотрите "Вести" в 9.00: в Киржаче торжественно открыли аллею и памятник купцам Соловьевым
Мокрый дистант
- Три недели на завершение ремонта. Прокуратура придала ускорение "реставраторам" первой школы Владимира.
Проход должны вернуть
- Жители суздальского села требуют вернуть им проход. Как добраться до родника, обустроенного на собственные средства?
Аллея Соловьевых
- И в Киржаче появилась новая зона отдыха. В городе торжественно открыли аллею и памятник купцам Соловьевым.