Смотрите Вести в 9.00: в Киржаче торжественно открыли аллею и памятник купцам Соловьевым Мокрый...

Смотрите "Вести" в 9.00: в Киржаче торжественно открыли аллею и памятник купцам СоловьевымМокрый дистант- Три недели на завершение ремонта. Прокуратура придала ускорение "реставраторам" первой школы Владимира.Проход должны вернуть- Жители суздальского села требуют вернуть им проход. Как добраться до родника, обустроенного на собственные средства?Аллея Соловьевых- И в Киржаче появилась новая зона отдыха. В городе торжественно открыли аллею и памятник купцам Соловьевым.