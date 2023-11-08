Сотрудница магазина во Владимире похитила из кассы более 100 тысяч рублей. Оперуполномоченными...

Сотрудница магазина во Владимире похитила из кассы более 100 тысяч рублей.Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру установлено, что в течение четырех месяцев кассир 14 раз брала себе деньги из кассы. В общей сложности более 100 000 рублей.Она пользовалась известной ей комбинацией цифр для отмены операции по возврату денег за товар, оплаченный покупателями, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится подпиской о невыезде.Фото: https://www.pxfuel.com