Сотрудница магазина во Владимире похитила из кассы более 100 тысяч рублей.
Оперуполномоченными...
Сотрудница магазина во Владимире похитила из кассы более 100 тысяч рублей.
Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру установлено, что в течение четырех месяцев кассир 14 раз брала себе деньги из кассы. В общей сложности более 100 000 рублей.
Она пользовалась известной ей комбинацией цифр для отмены операции по возврату денег за товар, оплаченный покупателями, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится подпиской о невыезде.
Фото: https://www.pxfuel.com