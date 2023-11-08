Громкие разборки между некогда возлюбленными Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, кажется, не собираются прекращаться. Звезды Закрытой школы то и дело публично выясняют отношения.

Громкие разборки между некогда возлюбленными Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, кажется, не собираются прекращаться. Звезды "Закрытой школы" то и дело публично выясняют отношения.С момента развода актеров прошло уже три года, и, казалось бы, пора забыть друг о друге. Однако общие наследники и разборки из-за алиментов не дают знаменитостям окончательно попрощаться. Недавно, к примеру, бывшая жена "Мажора" обратилась в суд для взыскания с отца своих детей денег за их дорогое обучение.Высказать профессиональное мнение решила психолог Инна Мирная, которая в беседе с журналистами издания рассказала о причинах, по которым Павел Прилучный и Агата Муцениеце до сих пор не могут спокойно решить свои конфликты.По мнению специалиста, все дело во вспыльчивых характерах бывших супругов. Ранее, когда актеры еще состояли в браке, они часто называли свои отношения "страстными и взрывными". Вместо того, чтобы решать проблемы, они портили посуду и угрожали друг другу расставанием. Эксперт же считает, что как раз эти обстоятельства мешали возлюбленным построить здоровый и счастливый союз.Инна Мирная заявила, что такая манера поведения наблюдается в случаях, когда в отношения вступают люди с "непохожими типами характера: нарциссическим и истерическим". Некогда супруги, по мнению психолога, в своем браке были "взрывной смесью".Специалист считает, что Павел Прилучный является настоящим нарциссом. Психолог уверена, что это произошло из-за того, что актер, будучи ребенком, потерял отца, а после и вовсе его заменил. Агата Муцениеце же, наоборот, скорее проявляла себя как личность с истерическим типом характера. Такие люди как раз и "липнут" к нарциссам. По мнению психолога, в статусе "брошенки" актрисе невыносимо, поэтому мать двоих детей и старается всячески уколоть бывшего партнера.