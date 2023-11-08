Во время выступления Полины Гагариной ее дочь забрала все внимание себе. Зрители ахнули.

Во время выступления Полины Гагариной ее дочь забрала все внимание себе. Зрители ахнули.Шестилетняя дочь Полины Гагариной начинает во всю демонстрировать свои таланты. Похоже, девочка в будущем будет, как минимум, неравнодушна к творчеству. Малышка отожгла по полной программе во время выступления своей звездной мамы.Полина Гагарина вместе с Мией отправилась на музыкальный фестиваль "Best Music Fest" в Дубае. Дочь Гагариной потрясла изумленную публику. Девочка бойко пританцовывала у сцены, пока ее мама пела, о чем сообщает . В строгом платье с белым воротничком малышка то и дело подпрыгивала – творческий задор, как говорится, налицо, талантлива не по годам. То ли еще будет через лет, эдак, десять. Не исключено, что дочка Гагариной решит идти по стопам своей успешной мамы.Напомним, что музыкальный фестиваль "Best Music Fest" проходил с первого по пятое ноября в популярном курортном комплексе "Madinat Jumeirah Dubai". Это событие стало уникальным для российского шоу-бизнеса и звезд российской эстрады.На фестивале также выступили такие российские исполнители как Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Bahh Tee& Turken, Ханна, Любовь Успенская, Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti, Анастасия IVKA и другие.