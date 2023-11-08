Кто бы мог подумать, что за лучезарной улыбкой одной из красивейших актрис Голливуда скрывается огромная печаль. Меган Фокс поделилась историей, произошедшей в семье.

Кто бы мог подумать, что за лучезарной улыбкой одной из красивейшихактрис Голливуда скрывается огромная печаль. Меган Фокс поделилась историей,произошедшей в семье.37-летняя исполнительница роли в "Трансформерах" и "Черепашках-ниндзя" не очень часто рассказывает о личном.Женщина предпочитает лучезарно улыбаться и сообщать, что в ее жизни всевеликолепно. Оказалось, подобные заявления – ширма, скрывающая огромную душевнуюболь. Об этом стало известно после публикации стихов. Меган Фокс назвала книгу "Красивые мальчики ядовиты".Сборник увидел свет несколько днейназад. Два стихотворения, написанные актрисой, впервые подтверждают потерюребенка. Оказалось, пара Меган Фокс и Machine Gun Kelly пережила личнуютрагедию. На третьем месяце у женщины случился выкидыш."Я закрываю глаза и представляю, какприжимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня", – написалаактриса, проиллюстрировав строки снимком женщины с ребенком на руках.Ранее рэперMachine Gun Kellyвыпустил композицию, посвященную супруге Меган Фокс и нерожденной дочери. Впесне использовались звуки аппарата УЗИ. Сама же музыкальная композициясодержала строки, от которых у слушателей наворачивались слезы: "Засыпай,увидимся во сне".Напомним, что Меган Фокс сталамногодетной мамой еще в первом браке. Вместе с актером Брайаном Остином онистали родителями троих мальчиков. Для первого ребенка супруга актриса сталамачехой. Семья распалась в 2020 году. Только через два года женщина решиласьофициально объявить о новых отношениях. На этот раз избранником звезды сталрэпер Machine Gun Kelly. Общих детей у влюбленной пары пока нет. От отношений смоделью Шарн Берджесс у музыканта остался сын.