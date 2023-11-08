Готовность парка – 90%. Там уже обустроили прогулочные дорожки, площадки, беседки, качели и многое другое. Открыть обновленное общественное пространство планируют уже в декабре этого года,

Готовность парка – 90%. Там уже обустроили прогулочные дорожки, площадки, беседки, качели и многое другое. Открыть обновленное общественное пространство планируют уже в декабре этого года, сообщили в правительстве. Работы по благоустройству парка 200-летия Александрова ведутся с 2019 года и проходят в несколько этапов. Сейчас завершается 3-ий, последний и самый масштабный – ремонт исторической части парка