В Гороховце женщина сдала своего знакомого, подозреваемого в поджоге ее квартиры Прокуратурой...

В Гороховце женщина "сдала" своего знакомого, подозреваемого в поджоге ее квартирыПрокуратурой проведена проверка по факту пожара в одном из многоквартирных домов в городе Гороховец.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 31 октября 2023 произошел пожар в квартире по улице Горького районного центра.На место происшествия выехали пожарные в составе пяти специализированных машин. Из дома эвакуировано 40 жителей, 8 из которых - дети.Пожар был локализован, однако в результате возгорания отделка и имущество комнаты полностью сгорели. Сведений о поджоге на момент пожара не было.2 ноября 2023 года на прием к прокурору Гороховецкого района обратилась женщина и представила материалы, содержащие информацию о возможной причастности ее знакомого к произошедшему пожару.Материал был передан в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога" (ч. 2 ст. 167 УК РФ)."Ввиду своевременно организованной по требованию прокуратуры доследственной проверки получены сведения о причастности к совершению поджога жителя Вязниковского района. В настоящее время следственным отделением Отд МВД России по Гороховецкому району возбуждено и расследуется уголовное дело", - уточняют в ведомстве.Местонахождение мужчины установлено, с ним проводятся следственные действия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Гороховецкого района.Фото: pxfuel.com