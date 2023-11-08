В Киржаче торжественно открыли новую туристическую зону - аллею купцов Соловьевых Известные...

В Киржаче торжественно открыли новую туристическую зону - аллею купцов СоловьевыхИзвестные меценаты и градоначальники увековечены в бронзе. Какой вклад представители этой фамилии внесли в историю владимирского края?- расскажет Александра Лебедикова.Еще недавно - большая стройка, сегодня - ухоженная аллея. В микрорайоне Шелковый комбинат открывают новое пространство для отдыха. Инициатор проекта - директор киржачской типографии, меценат, почетный гражданин Киржача - Евгений Федоров. Совместно с городской администрацией "отреставрировать" историческую зону ему удалось всего за несколько месяцев.Надежда Скороспелова, глава администрации города Киржач:- Евгений Сергеевич помог разработать проект. Помог его продвинуть в Минстрое. Мы открыли новое место отдыха для наших жителей. Это мероприятие важно тем, что все-таки город благоустраивается, развивается.В центре площади - памятник купцам Соловьевым - известным меценатам девятнадцатого века, основателям текстильной промышленности Киржача. Именно здесь они начинали свою карьеру градоначальников. За полвека непрерывной работы их усилиями были построены важнейшие социальные объекты. В том числе учительская семинария, пожарная часть, земская больница. Примером мудрых благотворителей киржачане вдохновляются и по сей день.Евгений Федоров, меценат, директор киржачской типографии, почётный гражданин г. Киржача:-О нас помнить будут только тогда, когда мы будем передавать вот это правильное, доброе, настоящее культурно-историческое наследие. На месте этой площади - там, где сейчас стоит памятник Соловьевым,когда-то стояла даже часовня. И это очень символично на месте той часовни, которую они поставили, поставить им памятник.Исторический монумент, весом в две с половиной тонны, отлит из бронзы на Смоленском заводе.В общей сложности над его созданием авторы проекта работали в течение полугода. По словам главного скульптора Станислава Кириллова, сложнее всего было определиться с композицией. В итоге пришлось обратиться к личным фотографиям купцов.Станислав Кириллов, скульптор:- Это действительно были люди, которые радели не только за свое дело, но и за город, за страну в целом. Созидатели. Вот ощущение передать того времени, и ощущение людей - созидателей, творцов.Среди почетных гостей праздника - и потомки меценатов. Торжественную церемонию открытия монумента посетила внучка Соловьевых - доктор педагогических наук - Наталья Владимировна.Наталья Кудрявая-Соловьева, внучка купцов Соловьевых:- Я приехала поклониться Киржачской земле. Земле, по которой ходили мои великие предки. И вам- жители Киржача, которые сохраняют прекрасные традиции. Благодарю вас.Проект будет расширяться - говорит Евгений Федоров. На территории новой площади появятся гостиница и ресторан. Планируют восстановить и большие фабричные здания, в которых, возможно, будет располагаться филиал одного из Московских университетов. Какого именно - пока держат в секрете.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"